Zum bereits dritten Mal leuchtet die Ampel im Bundesliga-Aufnahmeverfahren für den SC Ritzing rot. Einerseits wurde in der Vergangenheit entweder die beantragte Lizenz verweigert, oder der Rückzug erfolgte freiwillig – wohl aber mit dem Hintergrund, einem etwaigen Negativbescheid zuvorzukommen.

Dabei standen die Zeichen heuer so gut wie noch nie. Sportlich war der Weg praktisch frei, weil in der Regionalliga Ost kein Konkurrent um eine Lizenz angesucht hatte und auch die nötige Relegation weggefallen wäre. Denn aus der Regionalliga West hatte sich kein einziger Klub für den Gang nach oben beworben. Das alles ist nun aber wertlos.

Ritzing zog seinen Antrag am Freitagnachmittag zurück. Das Flutlicht, ein sogenanntes A-Kriterium, konnte nicht rechtzeitig adaptiert werden. Darauf basiert auch die offizielle Begründung des Rückzugs: Für die Zeit bis zur geplanten Fertigstellung im Juni wurde am Papier kein Ausweichstadion für den Fall des Falles gefunden.

Fakt ist: Die so lange sportlich so souveräne Mannschaft bröckelt aktuell aufgrund fehlender Perspektive und steht nach eineinhalb Jahren Entwicklungsphase statt vor dem nächsten Schritt nun vor Trümmern. Trainer Stefan Rapp zog bereits seine Konsequenz und trat am Wochenende ab.

Wieder einmal wird somit ein Neuanfang unumgänglich sein. Wieder einmal bleibt unterm Strich die Außendarstellung, dass der SC Ritzing als Fußballverein mit einem professionellen Anspruch nicht über die Lizenzhürde drüber gekommen ist. Wieder einmal kämpfen die Mittelburgenländer somit auch mit dem Problem der eigenen Glaubwürdigkeit – und drehen sich so in ihrem eigenen Hamsterrad munter weiter.