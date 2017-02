Die Freude von Martin Pucher über den 1:0-Sieg gegen Sturm Graz war verständlich. Genauso erfreute den Mattersburg-Klubchef aber sicher auch das Hallo von Thomas „Schutti“ Wagner (40), der den Bankdirektor während der Partie an seinem Stammplatz im Pappelstadion besuchte. Alle eingefleischten SVM-Fans erinnern sich heute noch mit Entzücken an den Rohrbrunner zurück, der sich mit seiner exzellenten Technik und seinem Torriecher von 2000 bis 2010 in die grün-weißen Herzen gespielt hatte.

Apropos entzückt. Das konnte man gegen Sturm zwar noch nicht vom Spielfluss des SVM sein, aber darum geht es jetzt (noch) nicht. Wesentlicher war die kollektive Entschlossenheit, die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss ganz vorne und die Null hinten. Denn nur mit Punkten im Rücken kann sich auch die spielerische Sicherheit tatsächlich entfalten.

Dann könnte auch etwa einem David Atanga immer wieder ein Genieblitz gelingen, wie wir das von Schutti Wagner in Erinnerung haben. Am technischen Rüstzeug und am Potenzial sollte es jedenfalls nicht scheitern. Das war beim Neuzugang bereits im Ansatz sichtbar.