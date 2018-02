„So wird es sein.“ Statt einer perfekten Bilanz über die zweite Olympia-Medaille wurde bei Julia Dujmovits Samstagfrüh unserer Zeit ihr nahendes Karriere-Ende plötzlich zum Thema. Nach dem Aus im Achtelfinale des Snowboard-Parallel-Riesenslaloms ließ die 30-Jährige vor der Kamera in Pyeongchang wissen, dass mit Ende der Saison Schluss sei. Olympia-Gold in Sotschi 2014 wird somit auch ihr größtes sportliches Highlight bleiben.

Damals war Julia Dujmovits übrigens nicht im Riesenslalom (dort scheiterte sie in der Qualifikation), sondern im Parallel-Slalom erfolgreich – und noch mit einem anderen Modus. In den K.o.-Duellen wurden die jeweiligen Paarungen in zwei Läufen entschieden. Mittlerweile wurde der Slalom wieder aus dem Olympia-Programm gestrichen und die K.o.-Phase geht in einem einzigen Lauf pro Paarung über die Bühne.

Schön straff und kompakt, die ganze Sache. Könnte man sagen. Allerdings sind die Olympia-Bewerbe für die Parallel-Boarder so wirklich nur auf ein Mindestmaß reduziert. Wenigstens wird gefahren, könnten Zyniker behaupten…

Nur zur Erinnerung: 2014 wäre Julia Dujmovits so nicht Olympiasiegerin geworden. Im Finale lag die Südburgenländerin gegen die Deutsche Anke Karstens nach dem ersten Lauf 72 Hundertstel Sekunden zurück, ehe sie dann auf dem anderen Kurs mit einem tollen Finish doch noch den Rückstand wettmachte. Das war damals richtig großes Kino und gefällt uns ja auch bei den in Mode kommenden alpinen Skiweltcup-Parallel-Bewerben, wenn sich die Athleten in zwei Läufen gegeneinander matchen und nebenbei auch auf jedem der beiden Kurse starten müssen.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Julia Dujmovits hat ihre zweite Olympia-Medaille nicht wegen des Formats verpasst, sondern konnte ihre Qualität diesmal nicht punktgenau abrufen. Der straffe Modus und die Reduktion der Parallel-Snowboarder auf einen einzigen Wettkampf haben aber trotzdem gezeigt: Diese Sparte befindet sich definitiv nicht auf der olympischen Überholspur.