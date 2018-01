Sie wirkt wie ein perfekt inszenierter Masterplan – jene Akribie, mit der sich Julia Dujmovits auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und eine mögliche zweite Medaille in ihrer Snowboard-Karriere vorbereitet. Bereits 2014 war Olympia-Gold im Parallel-Slalom von Sotschi das Top-Produkt eines Wegs, den die Südburgenländerin immer auch öffentlich in den Vordergrund gestellt hatte. Ihr Ziel war und ist Olympia.

Auch vor Südkorea gibt es schon lange keine Pressemeldung der Sulzerin, bei der nicht der totale Fokus auf die fünf Ringe immer mitschwingt und betont wird. Kein Wunder. Der unglaublich geballte Olympia-Hype nach der Goldmedaille 2014 mag für Julia Dujmovits zwar retrospektiv gesehen anstrengender als die Fahrt zu Gold gewesen sein. Er unterstrich aber auch einmal mehr den immensen Stellenwert – vom sportlichen Aspekt bis hin zum gewaltigen Image-Aufputz.

Dujmovits wird nicht die einzige Athletin im Snowboard-Parallel-Zirkus sein, die Olympia-Edelmetall um jeden Preis anstrebt. Umso bemerkenswerter ist, dass ihre Formkurve mit dem jüngsten Erfolg bei der Olympia-Generalprobe in Bansko – nebenbei der erste Weltcupsieg seit fast drei Jahren – wieder verdächtig punktgenau in eine goldene Richtung zeigt. Schon klar: Der Riesenslalombewerb in Südkorea ist deshalb noch lange keine g‘mahte Wiesn. Dafür ist die Dichte zu groß, hat die Tschechin Ester Ledecka den gesamten Winter über zu oft ihre Dominanz und Favoritenrolle unter Beweis gestellt, muss am Tag X trotzdem alles passen, kann der kleinste Ausrutscher das vorzeitige Ende bedeuten.

Die Vorarbeit von Julia Dujmovits verheißt aber Großes – und weist sie als seriöse Medaillenkandidatin aus. Nicht zuletzt dieser Umstand ist ein Grund, dass im Burgenland am 24. Februar ab vier Uhr Früh zahlreiche Menschen der Zeitverschiebung trotzen und das Rennen live vor dem Fernseher verfolgen werden. Diesen Volksheldin-Status hat sich die 30-Jährige bereits erarbeitet.