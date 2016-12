Erstmals in der Vereinsgeschichte sind die Seattle Sounders nach einem 0:0 und 5:4 im Elferschießen gegen Toronto Champion der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS). Mittendrin: Andreas Ivanschitz, der mit 33 Jahren den zweiten Meistertitel (nach 2005 mit Rapid) feiern konnte und seinen Teil zu diesem Erfolg beitrug. Lediglich eine Knieverletzung am Ende des Grunddurchgangs stoppte den Offensivmann kurzfristig in seinem sportlichen Tun, sonst war er überwiegend gesetzt.

Jener Andreas Ivanschitz steht bei unserer Nationalmannschaft (wo er lange Zeit Kapitän war) schon seit einigen Jahren am Abstellgleis. Teamchef Marcel Koller vertraut(e) im Zuge seiner Kaderzusammenstellung anderen Profis – das ist sein gutes Recht und unaufgeregt zu akzeptieren. Dennoch: Stammspieler in Seattle, Gewinn der MLS, auch jenseits der 30 als Routinier mit genügend Leistungspotenzial ausgestattet. Ivanschitz ist weit entfernt vom Status eines ausrangierten Profis und hätte nach wie vor das Zeug für das Nationalteam. Auch das ist eine Erkenntnis, ganz unaufgeregt.