Der SV Mattersburg bleibt nach dem 3:2- Auswärtssieg bei der Austria im Rennen um Platz fünf, also einem Startplatz für die Europa-League-Qualifikation. Das ist nach einigen Saisonen in den hinteren Regionen der Bundesliga sowie dem zwei Jahre dauernden Zwangsausflug in die Erste Liga bemerkenswert und skizziert auch die gute sportliche Entwicklung der Mannschaft.

Leicht möglich, dass im Fall eines Mattersburger Siegs im direkten Duell beim Fünften Admira am 12. Mai die europäische Sache tatsächlich noch eng wird. Trotzdem werden nüchtern betrachtet sieben Zähler Rückstand auf die Niederösterreicher wohl zu viel sein, um die Südstädter in den verbleibenden vier Runden abzufangen. Bereits im ÖFB-Cup war Mattersburg gegen Salzburg mit einem Bein im Finale und somit noch näher dran an einem internationalen Startplatz, am Ende verhinderte die Nervenschwäche vom Elferpunkt aus den Finaleinzug gegen Salzburg.

Sollte es in dieser Saison nichts werden mit einem Ticket für Europa, dann seien alle spontan Enttäuschten daran erinnert, dass Gerald Baumgartners Team noch im Herbst 2017 im Abstiegskampf steckte. Das feine sportliche Überholmanöver, das in der kalten Jahreszeit begann, darf somit als gute Vorbereitung für die neue Saison gesehen werden.

Ob die Entwicklungskurve so weitergeht, ist aber auch eine vereinsphilosophische Frage. Einige Verträge laufen aus, die eine oder andere Änderung steht bevor. Hier ist dann die Neubesetzung der Plätze spannend. Fragt sich, ob und wie viele Akteure aus den eigenen Reihen in diesem möglichen Sog der Veränderung hochgezogen und kontinuierlich eingebaut werden? Stichwort Durchlässigkeit in Zusammenhang mit der Fußballakademie und den Amateuren. Auch wenn der Kader dadurch fürs Erste an qualitativer Breite verlieren würde: Sinn macht es allemal, diese Optionen ernsthaft auszuloten und gegebenenfalls zu ziehen. Trotz des aktuell verlockenden Ausblicks auf die Europa-Bühne.