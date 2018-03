Seit die Semifinalisten im ÖFB-Cup mit Salzburg, Sturm Graz, Rapid und dem SV Mattersburg feststehen, haben sich die Varianten des SVM auf einen internationalen Startplatz weiter erhöht.

Mattersburg, als Sechster zwei Punkte hinter dem LASK, wird Fünfter der Bundesliga. Dieser Platz reicht dann, wenn sich der Cup-Sieger in der Endtabelle gleichzeitig auch unter den Top-Vier befindet, also im Bereich der internationalen Startplätze. Salzburg und Sturm Graz werden das fix sein, beim Vierten Rapid darf es trotz vieler Schwankungen angenommen werden.

Mattersburg schießt sich gleich unter die Top-Vier. Überheblich? Nein, nur eine Variante aufgrund der jüngsten Fakten: Neun Spiele in Folge ist das Team inklusive Cup ungeschlagen, vier von fünf Bundesliga-Partien 2018 hat es gewonnen, Smail Prevljak trifft derzeit, wie er will, und Trainer Gerald Baumgartner bestätigte nach dem 3:2 gegen die Admira einmal mehr, trotz Erfolgsrun ja nicht einen Hauch Schlendrian zuzulassen.

Grün-Weiß schaltet im Cup-Semifinale Salzburg aus und siegt dann auch im Finale. Sehr schwer, zugegeben, aber nicht unmöglich.

All das klingt so oder so nach großen Zielen. Mittlerweile darf man aber auch die Latte noch höher legen. Und das ist ein Verdienstzeichen für die Profis.