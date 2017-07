Parndorf (gegen Vienna), Neusiedl/See (Kalsdorf), Wimpassing (Stadlau) und Bad Sauerbrunn (Bruck/Leitha) können allesamt im Zuge der 1. Hauptrunde im ÖFB-Uniqa-Cup unter Wettkampfbedingungen für die im August startende Meisterschaft in der Ostliga und der BVZ Burgenlandliga testen. Ein Weiterkommen wäre schön, weil danach eventuell ein großer Brocken warten könnte. Rein sportlich ginge die Welt bei einem K.o. aber nicht unter.

Etwas anders verhält sich die Lage beim SV Mattersburg – nicht nur, weil Trainer Gerald Baumgartner ein Pokal-Spezialist ist, der Regionalligist Pasching 2013 zum Sensationssieg und St. Pölten 2014 ins Finale geführt hatte. Grün-Weiß absolviert, so wie alle Oberhausklubs, seine Bundesliga-Generalprobe. Das Selbstvertrauen der neuformierten Truppe soll auswärts bei Saalfelden (Regionalliga West) zusätzlich gestärkt werden, dementsprechend stehen die Profis auch voll in der Pflicht. Schließlich muss der SVM zum Bundesliga-Auftakt am 22. Juli dann gleich einmal in Wien gegen Rapid bestehen. Ein Pokal-Ausrutscher wäre da im Vorfeld ein unnötiges sportliches Störfeuer.