„Das macht den Fußball so interessant. Wir haben in zwei Spielen den ganzen Herbst gutgemacht.“ Alois Höller bringt es auf den Punkt. In 180 Minuten haben die Mattersburg-Profis das geschafft, was ihnen seit dem achten Spieltag Mitte September verwehrt geblieben ist: Sie sind nicht mehr Letzter.

Freilich weiß auch der Assistgeber zum 2:1 gegen den WAC, dass im Abstiegskampf dadurch noch lange nichts entschieden ist. Oder, wie Trainer Gerald Baumgartner sagt: „Gewonnen haben wir noch nichts.“

Stimmt schon. Verfrühtes Lockerlassen oder gar Zufriedenheit, obwohl für jedes Team noch insgesamt 42 Punkte zu vergeben sind, kann rasch nach hinten losgehen. Umso besser, dass die Profiabteilung keineswegs den Eindruck macht, das große Ziel Klassenerhalt jetzt auch nur im Ansatz auf die leichte Schulter zu nehmen – sondern dranzubleiben.

Mattersburg hat zwar erst den Anschluss an die Abstiegskonkurrenten geschafft, ist aber nach 14 Runden in Folge endlich wieder die Rote Laterne los. Alleine dieser Umstand könnte Berge versetzen.