Mattersburg spielt am 1.4. gegen Rapid und will punkten, um die Chance auf die internationalen Startplätze zu wahren. Vor einigen Monaten wäre das höchstens als schlechte Aprilscherzmeldung durchgegangen, mittlerweile haben sich die Gegebenheiten verschoben. Der SVM hat während der kalten Jahreszeit seinen sportlichen Plafond ausgelotet und – bis zum vorwöchigen 1:3 beim LASK – eine tolle ungeschlagene Serie von neun Bundesliga-Partien hingeknallt. Dass Smail Prevljak auch noch am Fließband trifft, ist da ein wesentlicher Bonus.

Und nun? Die letzten neun Runden der Saison stehen an, am 18. April steigt das ÖFB-Cup-Halbfinal-Heimspiel gegen Red Bull Salzburg und parallel dazu gilt es, den Kader für die neue Saison in der neuen Zwölferliga zu planen. Anzunehmen, dass Salzburgs Leih-Stürmer Prevljak dann nicht mehr SVM-Profi ist. Einige Spielerverträge laufen aus, ergo könnte sich am Personalsektor etwas tun. Fakt ist: Große sportliche Aufgaben hier und ein spannender Blick in die nähere Zukunft da bringen einfach noch mehr Bewegung ins Spiel, machen einen Klub interessant. Und das steht auch dem auf Kontinuität achtenden SVM gut.