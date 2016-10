Weil Austria-Goalie Robert Almer angeschlagen war, standen am Sonntag bei Österreichs 2:3-WM-Quali-Niederlage in Serbien nur Legionäre in der Startformation. Längst ist es unter den rot-weiß-roten Top-Profis Usus, ihr Geld im Ausland zu verdienen. Vor gut zehn Jahren war das bereits im Ansatz, aber noch nicht so ausgeprägt, der Fall.

Einer, der 2006 nach einem verunglückten halben Jahr bei Red Bull Salzburg mit 22 Jahren das Land verließ, war Andreas Ivanschitz. Der damalige Teamkapitän kickte in der Folge bei Panathinaikos Athen (bis 2009), Mainz 05 (2009 - 2013) sowie bei Levante (2013 - 2015). Und die Tour über Griechenland, Deutschland und Spanien führte den Baumgartener 2015 in den Nordwesten der USA nach Seattle. Neun Stunden zeitversetzt und oft unbeachtet der hiesigen Schlagzeilen blüht er in der boomenden Major League Soccer mit knapp 32 Jahren nach wie vor auf.

Dass er auf Nationalteam-Ebene für Österreich am 3. Juni 2014 in Tschechien seinen letzten Auftritt hatte, danach nur noch maximal auf der Abrufliste stand und unter Teamchef Marcel Koller einfach aufs Abstellgleis gerutscht war, mag die rot-weiß-rote Team-Vita trüben. Tatsächlich ist der langjährige Rapidler Andreas Ivanschitz über all die Jahre im Ausland aber seinen Weg einfach konsequent gegangen – und hat sich international nachhaltig durchgesetzt. Alleine dafür gebührt ihm höchster Respekt.