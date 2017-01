Mit Stegersbach, Oberwart, Neuberg, Pinkafeld, Güssing und Kirchfidisch werden nicht weniger als sechs qualifizierte Klubs aus dem Südburgenland dafür sorgen, dass das BFV-Hallenmasters am Samstag in der Sporthalle Oberwart echten Heimspiel-Charakter haben wird.

Seit jeher ist die geographische Konstellation der Masters-Teilnehmer ein wichtiges Anforderungsprofil für den Erfolg des Finalturniers. Die logische Rechnung lautet: Je mehr Lokalmatadore dabei sind, umso höher ist die Chance auf volle Ränge und eine gute Atmosphäre.

Lediglich die Mattersburg Amateure und der (vorab ohnehin schon fix qualifizierte) Titelverteidiger aus Parndorf sind neben den Südklubs am Start – und das aktuelle Ergebnis liegt nicht grundlos vor. Sechs der neun Quali-Turniere für das Masters fanden im Süden statt, nur drei im Nord- und Mittelburgenland.

Dementsprechend schwierig war es auch für hallenaffine Teams nördlich des Geschriebensteins, genug Zähler für das Masters zu holen. Im Süden kickt zwar auch nur ein verhältnismäßig kleiner Kreis an Teams in der Halle mit, hier stimmt die Anzahl der Turniere aber. So können nahezu alle masterswilligen Klubs früher oder später punkten.

Auch wenn das aktuelle Teilnehmerfeld unbestritten attraktiv sein mag: Sportlich gesehen ist es trotzdem ein bedenklicher Fingerzeig – denn es deckt die fehlende burgenlandweite Dichte bei der Qualifikation schonungslos auf.