Noch steht die Entscheidung aus, ob ab der neuen Saison 18/19 eine Frauen-Meisterschaft im Burgenland installiert wird. Der BFV will die Strukturen für einen Betrieb ermöglichen – eine überfällige Maßnahme und ein wichtiges Bekenntnis zum Frauenfußball.

Nach dem ersten Treffen sind aber nicht alle Vereine (sieben Klubs kicken in den Betrieben anderer Landesverbände) ob des Deals restlos begeistert: Wenn keine Liga zustande kommen sollte, dürfen alle Teams auch 2018/2019 weiter in den angrenzenden Bundesländern spielen – aber nur dann, wenn sie sich erst einmal für die neue Saison im Burgenland angemeldet haben. Vorab braucht es also ein Bekenntnis zu einem sportlich und organisatorisch noch unsicheren Projekt.

Kritiker befürchten in der neuen Liga ein Niveaugefälle ähnlich einer Reise von der Regionalliga-Spitze bis zum Ende der 2. Klasse. Hinzu kommt die noch kleine Zahl an Klubs und der Umstand, dass eine eigene Liga vor Jahren bereits mehr als holprig gelaufen, danach eingeschlafen und letztlich gescheitert ist. Dieser Mix ist keine gute Basis – vor allem für jene Vereine, die sich im Exil sportlich wohlfühlen und nun befürchten, in die Frauenfußball-Steinzeit zurückkatapultiert zu werden.

Umso mehr ist der BFV nun gefordert, Überzeugungsarbeit zu leisten und auch Sicherheit zu schaffen. Nur mit der Garantie eines ordentlichen Bewerbs, der sich in der Folge auch stetig entwickeln kann, haben die Klubs Perspektive. Ob eine eigene Liga schon ab der neuen Saison besagte Perspektiven bieten kann, gilt es nun feinfühlig zu evaluieren. Das Ende der Fahnenstange kann diese geplante Maßnahme ohnehin nicht sein.

Parallel muss der Nachwuchs und die Verlockung für Klubs, diese Sparte zu forcieren, vorangetrieben werden. Hier könnte mit dem Pilotprojekt „Mädchen am Ball“ ein erstes Pflänzchen im Burgenland zur Förderung von Mädchenfußball wachsen. Weitere müssen zwingend folgen. Denn nur ein wirklich langfristiger Zugang kann dann auch eine eigene gute Liga auf Jahre hinaus sicherstellen.