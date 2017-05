Wehe dem, der dem SV Mattersburg vorzeitig zum Klassenerhalt gratuliert. So wie sämtliche Erfolge der Grün-Weißen ist auch die bitterste sportliche Stunde der Vereinsgeschichte noch zu gegenwärtig. Im Mai 2013 verspielte der SVM in den letzten beiden Runden als Siebenter einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Letzten und stieg im Zuge eines dramatisch-historischen letzten Spieltags quasi in letzter Sekunde ab. Alle drei Konkurrenten zogen noch vorbei.

Mai 2017: Vier Spieltage vor dem Ende dieser Saison liegt Mattersburg auf Platz sieben – sechs Punkte vor Ried, vier vor St. Pölten und zwei vor dem WAC. Trotzdem ist vieles anders als vor vier Jahren.

23 Punkte hat die Ende des Herbstes so abgeschlagene Mannschaft seit der Übernahme von Trainer Gerald Baumgartner im Winter heuer bereits geholt. Effizient und konzentriert zieht Grün-Weiß sein Ding unbeirrt durch, umjubelte Siege gegen Salzburg und in Graz gegen Sturm inklusive.

In Wahrheit ist die Möglichkeit, den Klassenerhalt sogar vorzeitig fixieren zu können, wesentlich größer, als doch noch ganz nach unten durchzurutschen. Gratuliert wird den Profis jetzt freilich noch nicht. Ein bisschen Aberglauben muss man uns allen zugestehen.