Das Thema Videobeweis im Fußball hat nicht zuletzt nach umstrittenen Entscheidungen in den Halbfinalspielen der UEFA Champions League oder auch der Europa League neue Nahrung erhalten. Der Trend ist ohnehin klar: Künftig wird nicht mehr die Frage sein, ob es technische Hilfsmittel geben soll, sondern was die Technik alles über die Köpfe der Schiedsrichter entscheiden kann.

Dass eine Assistenz-Stelle, die mehrere Kamerapositionen zur Verfügung hat, von außen eklatant falsche Entscheidungen auf dem Platz revidieren kann, leuchtet natürlich ein.

Problematisch wird es allerdings dann, wenn auch der Videodoktor aufgrund des Regelwerks kein sofortiges Allheilmittel sein kann. Hier kommt das kollektive Handspielthema auf. Bewegung zum Ball, Entfernung zwischen Gegner und Ball, Verbreiterung des Körpers, unnatürliche Bewegung – nicht selten diskutieren TV-Experten nach der gefühlten 17. Wiederholung noch.

Burgenlands Schiedsrichterobmann Günter Benkö ist nicht der Einzige, der gerade bei dieser Regel ob der vielen Unklarheiten längst den direkten Weg zur Lösungsfindung bevorzugen würde. Handspiel soll doch einfach immer gelten, ganz gleich wann.

Angeschossen, unabsichtlich, sämtliche dieser Punkte wären dann keine zu berücksichtigende Kategorie mehr. Ob das im Extremfall dazu führt, dass Stürmer künftig gar absichtlich Richtung Arm oder Hand des Gegners zielen, nur um einen Elfer zu provozieren? Verteidiger müssten sich neu einstellen, Angreifer müssten dann aber auch genau abschätzen, ob sie in der Situation tatsächlich „auf Elfer“ spielen, dadurch aber gleichzeitig eine gute Chance liegen oder einen besser postierten Kollegen stehen lassen sollen.

So oder so: Wie und ob sich die Spielanlagen mit dieser Regel in der Praxis tatsächlich verändern würden, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt einfach nur reine Spekulation. Dass aber die Beurteilung eines Handspiels mit einem Schlag für alle völlig glasklar wäre, ist hingegen schon jetzt Fakt.