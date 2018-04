Die Sager von Rapid-Präsident Michael Krammer am vergangenen Mittwoch beim ÖFB-Cup-Halbfinalmatch zwischen Sturm Graz und Rapid saßen. Wie der Chef des populärsten Fußballklubs Österreichs gegenüber der BVZ klarstellte ( siehe unseren Artikel dazu hier und unten), seien die Aussagen zwar nur im Scherz gefallen und waren definitiv nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Fakt ist: Am Youtube-Channel von Comedian und Ex-Taxi Orange-Teilnehmer Max Schmiedl ist Krammer im World Wide Web nun gratis und unzensiert für alle Internet-User zu sehen und zu hören, wie ihm im VIP-Club, angesprochen auf den vergebenen Elfer von Smail Prevljak beim ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Salzburg, unter anderem folgender Satz über die Lippen kommt: „Es zeugt schon von einer gewissen burgenländischen Intelligenz, wenn man den Leihspieler von Salzburg den Elfmeter schießen lässt, den Salzburg gerade um vier Jahre verlängert hat.“

Eine blöde Sache – vor allem, weil das Gespräch laut Krammer unbeabsichtigt ins Netz kam. Ganz unabhängig davon, dass der indirekte Vorwurf, Prevljak hätte gegen seinen Stammklub den Elfer vielleicht absichtlich nicht gut geschossen, im professionellen und seriösen Fußballgeschäft fast schon abenteuerlich ist. Gerade der Rapid-Präsident müsste ganz genau wissen, wie sehr bei einem so großen Klub, noch dazu im Smartphone-Zeitalter, eben jedes einzelne Wort auf die Waagschale gelegt wird. Und ein Gespräch im VIP-Club liegt so gesehen in der gefährlichen Grauzone zwischen privat und öffentlich. Deshalb muss Krammer in dieser Causa dafür auch den Schwarzen Peter einstecken.