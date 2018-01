Wenn im Pappelstadion am 3. Februar um 16 Uhr die Bundesliga nach der Winterpause wieder fortgesetzt wird, steht für Sturm Graz beim Gastspiel in Mattersburg gleich viel am Spiel. Im Kampf um den Titel liegen die Steirer nur einen Zähler vor Verfolger Salzburg – ein Punkteverlust wäre da ein Rückschlag.

Beim SVM geht es um viel weniger. Die Burgenländer haben längst nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun und befinden sich nach einem guten Herbst-Finish nun als Achter im Niemandsland.

Tatsächlich aber fehlen lediglich fünf Punkte auf Platz sechs, sechs auf Platz fünf. Diese Schnittstelle zählt künftig enorm und muss der Anspruch sein. Zur Erinnerung: Ab Sommer 2018 wird die Bundesliga auf zwölf Klubs erhöht. Diese teilen sich nach einem Grunddurchgang mit Hin- und Rückrunde in zwei Gruppen auf – in die Meistergruppe und in die Qualifikationsgruppe.

Gelingt es einem Verein wie Mattersburg, die Top-Sechs zu erreichen, winkt in der Folge eine geballte Ladung an Spielen gegen die Großen der Liga als Belohnung. Dafür braucht es aber auch einen hohen Anspruch an sich selbst. So gesehen ist das Duell mit Sturm Graz gleich eine willkommene Gelegenheit, auch die nötige mentale Fitness weiter zu stärken.