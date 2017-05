Der Aufstand der Kleinen. Die Rebellion im Tabellenkeller. Et cetera. Et cetera.

Wie auch immer der Abstiegskampf der Bundesliga öffentlichkeitswirksam aufgemotzt wird: Die Intensität, das unbeirrte Aufbegehren und das kollektive Punkten der chronisch gefährdeten Kandidaten ist mittlerweile auffällig.

Andere, wie Rekordmeister Rapid, agieren wie zufällig Gestrandete im Keller und zehren nach wie vor von längst vergessenen Punkten am Anfang der Saison. Diese sollten am Ende eine sportliche Katastrophe verhindern. Sieben Punkte im bisherigen Kalenderjahr 2017 sind der schlechteste Wert aller Bundesligisten, selbst Ried hat mit acht Zählern mehr. Jene Rieder, die etwa im dritten Viertel der Saison aus neun Spielen gerade einmal einen Punkt holten – und die sich Anfang März vom glücklosen Coach Christian Benbennek trennten. Unter Nachfolger Lassad Chabbi läuft es deutlich besser. Ob sich der Klassenerhalt für die Oberösterreicher noch ausgehen wird, bleibt freilich ungewiss.

Denn die Konkurrenz ist längst konstant gut. Wer es schon vergessen haben sollte. Mattersburg ging nach einem Herbst zum Vergessen als Letzter in die Winterpause, vier Punkten Rückstand auf St. Pölten und sechs Zähler weniger als Ried. Darum entschied sich die Klubführung im Winter auch zur Ablöse von Coach Ivo Vastic und verpflichtete Gerald Baumgartner. Unter ihm läuft es am Platz blendend. Die Burgenländer punkten, liegen 2017 (gemeinsam mit der Admira) bei bisher 20 erreichten Zählern – top, nur Salzburg ist besser.

Baumgartner hatte die gesamte Vorbereitung, um der Mannschaft seine Ideen und seine Philosophie zu verinnerlichen und neue Impulse zu setzen. Diese Zeit war auch dringend nötig, angesichts der prekären Situation. Fünf vor zwölf schaffte der SVM so noch die sportliche Wende. In Ried kam Chabbi als Feuerwehrmann während des bereits laufenden Frühjahrs – und verlor so wertvolle Zeit und auch Punkte. Speziell dieser Umstand kann in der Endabrechnung den Unterschied ausmachen.