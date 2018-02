Sturm Graz ist mit einem Punkt aus drei Spielen nicht gerade prickelnd in das Kalenderjahr 2018 gestartet. Ob am Sonntag im Hit gegen Salzburg die Trendwende folgt? Fix sollte sie aus Sicht der Grazer dann drei Tage später im Viertelfinale des Uniqa ÖFB Cups daheim gegen den SV Wimpassing klappen.

Burgenlands Sensations-Vertreter aus der BVZ Burgenlandliga kann noch gar keine Blitzbilanz 2018 vorweisen, die Meisterschaft startet erst am 4. März daheim gegen Bad Sauerbrunn. Auf den Verein, der sich in seiner jüngeren Geschichte vom 2. Klasse Nord-Mitläufer stetig nach oben gearbeitet hat, wartet nach den umjubelten Cup-Erfolgen im Herbst daheim gegen Blau Weiß Linz und den WAC nun das Spiel des Lebens. Die Pokal-Statistik in dieser Saison mag auch überragend sein. Der fehlende Heimvorteil, die fehlende Spielpraxis und die sportlich nahezu unlösbare Aufgabe bei dem österreichischen Riesen sind aber im Vorfeld ernüchternd.

Nüchtern betrachtet ist mit dem SV Mattersburg der zweite rot-goldene Viertelfinalist gegen den Erste-Liga-Klub Hartberg am kommenden Dienstag im Pappelstadion der haushohe Favorit. Bei allem Respekt vor dem im Herbst so starken Aufsteiger, der mit Platz fünf auf Tuchfühlung zur Spitze steht: Bei den Steirern geht es erst am Freitag wieder in der Liga weiter.

Der SVM ist mit drei Siegen in Folge gestartet, schwebt sportlich auf Wolke sieben, hat im ÖFB-Cup längst Lunte gerochen, konnte die letzten fünf Partien im Pappelstadion allesamt gewinnen und wird Hartberg wohl nicht unterschätzen. Denn wer es schon vergessen haben sollte: Vor etwas mehr als zwei Jahren, am 9. Februar 2016, verlor Mattersburg im Viertelfinale daheim gegen den damaligen Erste-Liga-Klub St. Pölten 1:2. So gesehen ist das jetzt fast eine Kopie. Nicht zu vergessen: jene Cup-Schlappen bei den Rapid Amateuren, Admira Amateuren, Red Bull Juniors sowie in Amstetten und Lafnitz, die seit den tollen SVM-Cup-Finaleinzügen 2006 und 2007 passiert sind. Diese Statistik-Details sollten Warnung genug sein.