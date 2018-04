Die Jennersdorf Blackbirds zogen gleich im ersten Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga durch ein 2:0 in der Best-of-Three-Semifinalserie gegen Mistelbach ins Finale ein. Die Mattersburg Rocks – mehrfacher Meister in der zweithöchsten Spielklasse – könnten nach dem Ausgleich mit einem Auswärtssieg am Samstag bei den favorisierten Vienna Timberwolves nachlegen und für ein rein burgenländisches Endspiel sorgen.

Eine starke Sache, auch wenn beide Vertreter aktuell (noch?) nicht den Aufstieg in die 1. Bundesliga anstreben, gar nicht um die Lizenz für das Oberhaus angesucht haben. Bei den Rocks ist das Thema schon seit Jahren präsent, die auf den Spuren der aufgelösten Güssing Knights im Aktivpark spielenden Blackbirds werden sich früher oder später ebenfalls seriös damit beschäftigen wollen – beziehungsweise müssen, wenn der Anspruch weiter wächst. Fakt ist aber: Solange die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig reichen, ist der defensive Aufstiegszugang bei aller sportlicher Euphorie vor allem eines: grundvernünftig.