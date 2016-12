2006 bis 2008 und 2013 bis 2014 Erste Liga, ansonst absolute Konstante im Spitzenfeld der Regionalliga Ost seit Sommer 2003: Der SC/ESV Parndorf war jahrelang die klare Nummer zwei im Land hinter dem SV Mattersburg. Dieser Status geht langsam verloren. Der SC Ritzing ist als bärenstarker Leader nach Verlustpunkten in der Ostliga drauf und dran, in die Erste Liga aufzusteigen.

Obmann Gerhard Milletich, so wie Martin Pucher in Mattersburg seit Jahrzehnten Baumeister des Parndorfer Werdegangs, kann, wie er im aktuellen BVZ-Interview klarstellt, „definitiv damit leben, dass Ritzing jetzt die Nummer zwei im Land ist“. Vor einigen Jahren wäre diese Aussage vom vielbeschäftigten Geschäftsmann und Fußballfunktionär zu hinterfragen gewesen.

Längst hat der Klubchef aber auch erkannt, dass es bei (s)einem Verein nicht nur um das Stillen von punktuellem Erfolgshunger gehen kann. Ergo wurden und werden im Nordburgenland seit geraumer Zeit die Strukturen so umgebaut, damit junge Spieler aus der Region angesprochen und aufgebaut werden können. Besagte Strukturen mögen nicht sofort fertige Kicker in die Kampfmannschaft spülen, schonen aber den finanziellen Aufwand des Vereins. Kein unwesentlicher Aspekt, weil sich Milletich früher oder später einmal zurückziehen will – und die Fußstapfen seiner Ära groß sind.

Wann auch immer sich der 60-Jährige tatsächlich aus dem Fußballgeschäft verabschieden sollte: Rechtzeitige Vorbereitungen für eine realistische Nachfolge machen fix Sinn. Nicht dass dann der gesamte aufgebaute Komplex einfach so in sich zusammenbricht.