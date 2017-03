In Zeiten, wo Meldungen zusperrender Fußballklubs und handtuchwerfender Funktionäre immer häufiger werden, ist das mal eine gute Nachricht: Noch nie waren so viele Schiedsrichter aktiv wie aktuell. 148 Referees stehen parat. Vor wenigen Jahren noch wurden aus Personalmangel im Meisterschaftsfinale (kurzfristig) nicht einmal alle Spiele der BVZ Burgenlandliga mit zwei Assistenten besetzt – kein Renommee für die höchste Liga des Landes und die pfeifende Riege.

Mittlerweile ist die Tätigkeit für junge Leute aber wieder interessant. Einerseits, weil der Schiedsrichter-Nachwuchs in den vergangenen Jahren forciert wurde, andererseits, weil die finanzielle Entschädigung nicht zu verachten ist und sich vor allem junge Leute durchs Pfeifen ein nettes Taschengeld verdienen. Der Boom macht aber auch das Schirikollegiums-Team von Obmann Günter Benkö flexibler. Nicht mehr jeder Kandidat, der sich sogar schwer tut, das Pfeiferl richtig zu halten, muss aus Mangel an Alternativen genommen werden. So gesehen kann Burgenlands Schiedsrichter-Familie diesen quantitativen Schwung auch für eine Qualitäts-Optimierung nutzen.