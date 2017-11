Mit einem Zwischenspurt hat sich der SV Mattersburg innerhalb von zwei Runden mehr oder weniger neu in der Tipico Bundesliga positioniert. Wer als Vorletzter zehn Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht St. Pölten aufweist, der braucht nicht mehr ständig den Rückspiegel im Auge behalten. Admira (4., 22 Punkte), LASK (5., 20), Austria (6., 19), Altach (7., 16), WAC (8., 14) und neuerdings Mattersburg (9., 14) liegen innerhalb von acht Punkten und bilden somit das breite Mittelfeld der Liga.

Genau da wollte sich der SVM nach dem erfolgreichen Abstiegskampf der Vorsaison auch von Beginn weg positionieren. Zur Erinnerung: In der Winterpause 2016/2017 lag Mattersburg nach 20 gespielten Runden vier Punkte hinter St. Pölten am letzten Platz. Dann kam eine furiose Aufholjagd im Frühjahr, ein Mannschaftsumbau im Sommer und in der Folge ein extrem zäher Verlauf der bisherigen Punktejagd.

Inwiefern der Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner nun der Knoten aufgegangen ist, wird sich zeigen. Fakt ist, dass die jüngsten Erfolgserlebnisse bei der Austria (3:1) und gegen Altach (1:0) die Chance auf eine neue Perspektive bieten. Endlich könnte die sportliche Entwicklung ohne chronischen Abstiegsdruck im Nacken weiter vorangetrieben werden. Das alles mag dann vielleicht weniger spannend als Abstiegskampf sein, der Attraktivierung des Spiels sollte es aber jedenfalls guttun.