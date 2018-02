Die Ausgangslage hätte für den SVM im ersten Meisterschaftsspiel 2018 durchaus einfacher sein können. Mit Tabellenführer Sturm Graz kam der Winterkönig in das mit 3400 Zusehern besuchte Pappelstadion. Noch dazu musste Trainer Gerald Baumgartner auf einige Leistungsträger (Alois Höller, Manuel Seidl, Philipp Erhardt, Michael Perlak, Florian Hart, Cesar Ortiz, Patrick Bürger) verzichten. Die umgekrempelte grün-weiße Elf war aber von Beginn weg fokussiert. Ganz nebenbei wurde das taktische Konzept von Kapitän Nedeljko Malic und Co. auch noch hervorragend umgesetzt.

Man ließ wenig Gefährliches zu und hatte selbst ein Chancen-Plus. Am Ende sprach auch Neo-Sturm-Trainer Heiko Vogel von einem verdienten Mattersburger Sieg, der auch einen Tick höher ausfallen hätte können. Die Chancenauswertung war das einzige Manko an einem ansonsten mehr als gelungenen Samstag-Nachmittag, wo zwei Erkenntnisse überwogen: Einerseits, dass der SVM mit den Top-Teams der Liga mithalten kann. Andererseits, dass man in der Lage ist, mehrere Ausfälle zu kompensieren.