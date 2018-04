Die FPÖ-Burgenland zeigte sich mit den ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung zufrieden. Landesparteiobmann Hans Tschürtz ortete vor allem Fortschritte im Bereich der Sicherheit.

So sei etwa eine „600 Mann starke Grenztruppe“ in Vorbereitung. Die FPÖ habe sich im Bund und auch im Land von einer Oppositionspartei zu einer Regierungspartei geändert, so Klubobmann Géza Molnár.