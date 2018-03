Bereits des Längeren wurden sie angekündigt, nun steht der Fahrplan: Mit 3. April werden Akutordinationen in allen sieben Bezirken des Landes Realität. Eingerichtet werden sie in den Spitälern, in Mattersburg und Jennersdorf hingegen in den Rot-Kreuz-Bezirksstellen.

Ziel ist es, Patienten außerhalb der Hausarzt-Ordinationszeiten zu versorgen, aber auch Spitalsambulanzen zu entlasten und den Landarztberuf durch weniger Nacht- und Bereitschaftsdienste attraktiver zu machen, wie der zuständige Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte. Kostenpunkt: 1,85 Millionen Euro jährlich – den größten Teil trägt die Gebietskrankenkasse, je 200.000 Euro steuern Land und Gemeinden bei.

Als Vorbild für die Umsetzung dient das bereits 2016 gestartete Pilotprojekt in Oberwart. In den Akutordinationen soll jeweils ein Allgemeinmediziner von Montag bis Freitag zwischen 17 und 22 Uhr Dienst versehen. Zusätzlich steht – allerdings nur an Krankenhaus-Standorten – ein Visitenarzt zur Verfügung. Dass Mattersburg und Jennersdorf davon ausgenommen sind, stößt der ÖVP sauer auf.

Wenn ein Arzt beides machen müsse, könne es Patienten passieren, dass „niemand anwesend ist“, kritisierte Klubobmann Christian Sagartz, die ÖVP fordert überall vollwertige Akutordinationen. Erfahrungsgemäß würden Leistungen der Akutordinationen und des Visitenarztes im Verhältnis 9:1 angenommen, so Doskozil. Der Standortarzt werde demnach „höchstwahrscheinlich überwiegend vor Ort“ sein. Von 22 bis sieben Uhr früh ist unter 141 weiterhin der Ärztenotdienst erreichbar.

Dem Modell der Primärversorgungszentren erteilte Doskozil hingegen eine Absage. Diese hätten „möglicherweise in Großstädten Sinn, aber nicht in ländlichen Gebieten“ – mittelfristig würden dadurch „Hausärztepraxen reduziert werden.“