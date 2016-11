Das gab Landeskoordinator Uwe Hauer am Freitag in Neusiedl am See bekannt. Unter dem Motto "Bürger machen Politik - Politik von Bürgern für Bürger" werde man in das Wahljahr starten. Bei der seit Donnerstag laufenden Klausurtagung legte man auch die Themenschwerpunkte für 2017 fest.

Diskutiert wurden Familienpolitik und Ärztemangel. Die Lehre müsse attraktiver werden, erklärte Landtagsabgeordneter Gerhard Hutter. Lehrwerkstätten sieht er als "falschen Weg". LBL-Chef Manfred Kölly schlug vor, Handelsschulen abzuschaffen: "Diese Schulform produziert nur Arbeitslose." Außerdem forderte er erneut die Einführung eines burgenländischen Erziehungsgeldes.