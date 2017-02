Die Berichte enthalten mehr als 1.300 teils kritische Feststellungen und über 900 Empfehlungen. Laut den stichprobenartigen Follow Up-Prüfungen liegt die Umsetzungsquote bei rund 70 Prozent.

"Seinen Auftrag hat der BLRH in den vergangenen 15 Jahren erfüllt", bilanzierte am Freitag der Direktor des Landes-Rechnungshofs, Andreas Mihalits, zum halbrunden Jubiläum. "Sämtliche Prüfpläne erfolgen in Abstimmung mit dem Bundesrechnungshof," erläuterte Mihalits.

Der gesetzliche Auftrag sei seit 15 Jahren klar und unverändert - nämlich die Finanzen des Landes, der Landesverwaltung und einzelnen Dienststellen ebenso zu prüfen, wie die Finanz- und Vermögenslage diverser Landesbeteiligungen, stellte Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ) fest. "Das inhaltliche Spektrum der Prüfungen spiegelt die gesamte Bandbreite der Verwaltungsaufgaben wider," so Illedits.

Der Burgenländische Landes-Rechnungshof wurde am 7. Februar 2002 als unabhängiges Organ des Landtages eingerichtet. Er übernahm die Aufgaben des früheren Kontrollamtes und hat darüber hinaus das Recht auf Durchführung von Initiativprüfungen. Seit dem Vorjahr darf der BLRH auch Gemeinden unter 10.000 Einwohnern sowie Gemeindebeteiligungen prüfen, wenn der Anteil der Kommunen 50 Prozent übersteigt.