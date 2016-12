So ganz ohne Wirkung dürfte der Ärztestreik der Vorwoche doch nicht gewesen sein, obwohl die umstrittene Gesundheitsreform noch am selben Tag im Nationalrat beschlossen wurde. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) will aber einen neuen Versuch starten, mit der Kammer die Primärversorgungszentren zu verhandeln.

Die Ordinationen der Allgemeinmediziner im Burgenland blieben am Nachmittag des Streik- und Aktionstages geschlossen. Die Ärzteschaft versammelte sich in Eisenstadt und verabschiedete eine Resolution gegen eine Deckelung der Gesundheitsausgaben und gegen die geplanten Zentren, in denen künftig mehrere Ärzte zusammenarbeiten sollen.

Befürchtet wird, dass Hausärzte durch „profitorientierte“ Ärztezentren verdrängt werden könnten. Gesprochen wird von „Zwangskollektivierung“ und einem „Zu-Tode-Konkurrenzieren“.

Für Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ) ist die Kritik nicht nachvollziehbar; er verweist auf die erfolgreich angelaufene Akutambulanz in Oberwart. Für Kammer-Präsident Michael Lang ist der Protest der Ärzte jedoch keine Panikmache: „Wir als Fachleute wollen, dass man gegensteuert.“