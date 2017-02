Auf heftige Kritik stößt, dass Grenzgänger Anspruch auf Arbeitslosengeld in dem Staat haben sollen, wo sie zuletzt tätig waren. "Das Burgenland wird sich mit allen möglichen Mitteln dagegen aussprechen", sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

Wer Arbeitslosengeld im Burgenland beziehen würde, hätte wegen des Unterschiedes beim Lohnniveau ein "viel höheres" Einkommen als ein Beschäftigter in der Slowakei und in Ungarn, stellte Hergovich in Eisenstadt vor Journalisten fest. Im Hinblick auf erwartete Mehrausgaben von 230 Mio. Euro jährlich für die Republik Österreich müsse man "darauf achten, dass diese Regelung der Europäischen Union nicht zum Tragen kommt".

Die SPÖ Burgenland sei mit dem Sozialplan der Europäischen Kommission "nicht einverstanden", weil dieser dem Burgenland "noch mehr Verdrängungsdruck bescheren" könnte, sagte Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ).

Grundsätzlich positiv zu bewerten sei an dem im März des Vorjahres vorgelegten Papier, "dass es die Diskussion über die soziale Dimension in der Europäischen Union gibt". Dennoch werde der Vorschlag der Kommission insgesamt "den Erwartungen und Anforderungen eigentlich nicht gerecht. Summa summarum könnte er zu einer Schwächung der sozialen Rechte führen", sagte Illedits.

Er habe - erstmals für das Burgenland - das Instrument der Subsidiaritätsprüfung in Anspruch genommen, berichtete der Landtagspräsident. Geprüft werden solle die Verhältnismäßigkeit des Kommissionsvorschlages und ob damit Kompetenzen überschritten würden.

Experten in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsdienst seien derzeit mit der Prüfung beschäftigt. Ein Ergebnis wird bis Ende März erwartet. Sollte dieses entsprechend ausfallen, könne es im Zusammenwirken mit anderen Bundesländern zu einer "Subsidiaritäts-Rüge" kommen. Illedits verglich diese mit einer "Gelben Karte", die signalisiere, dass Österreich mit dem Kommissions-Vorschlag "nicht einverstanden" sei. Der Landtagspräsident will das Thema auch mit Vertretern anderer Regionen in der EU erörtern.

An der Forderung nach einer Entschärfung der Entsenderichtlinie hält die SPÖ Burgenland weiterhin fest. Die Freizügigkeit am Arbeitsmarkt sei ein Grundrecht der Europäischen Union, meinte Illedits. Hier müsse deshalb noch an mehreren Schrauben gedreht werden, um sich durchzusetzen.

Der Ausschuss der Regionen habe zur Novelle der Entsenderichtlinie seine Stellungnahme abgegeben. "Die Kommission hat schon signalisiert, das aufzunehmen. Das ist aber noch nicht ganz das, was wir tatsächlich wollen", so Illedits.

"Es wird noch immer davon gesprochen, dass wir in Österreich rund 250.000 Entsandte haben, die in keiner Statistik aufscheinen". Diese seien "weder bei den Beschäftigten noch bei den Arbeitslosen" zu finden. "Aber sie sind entscheidend und beeinflussen unseren Arbeitsmarkt", sagte der Landtagspräsident.

Man wolle nichts anderes, als das während der Übergangsfristen praktizierte System "als Dauereinrichtung umgesetzt sehen", ergänzte Hergovich. Dabei solle eine Expertenkommission "Problembranchen" identifizieren und feststellen, ob es Sinn mache, in diesen Branchen befristet die Freizügigkeit einzuschränken.