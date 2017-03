26.811 Unterstützungserklärungen für "SOS Medizin" .

Das von der NÖ Ärztekammer initiierte Volksbegehren "SOS Medizin" hat 26.811 Unterstützungserklärungen erreicht. Dieses vorläufige Ergebnis hat Präsident Christoph Reisner am Mittwoch in einem Pressegespräch in Wien genannt.