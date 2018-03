Burgenland vergibt Stipendien für Medizinstudierende .

Die Burgenländische Landesregierung wird in ihrer Sitzung am Dienstag die Vergabe von Stipendien an Medizinstudierende ab dem dritten Studienjahr beschließen. Das kündigte Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) am Montag an. Studierende müssen sich als Gegenleistung dazu bereit erklären, als Arzt fünf Jahre eine Kassenstelle im Burgenland zu besetzen.