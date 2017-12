Vor vollen Zuschauerrängen wurde Hans Peter Doskozil im Rahmen einer Landtags-Sondersitzung als neuer Landesrat für Finanzen, Straßenbau und Kultur angelobt. Zugleich dankten Landeshauptmann Hans Niessl und das Regierungsteam Helmut Bieler für mehr als 18 Jahre Zusammenarbeit. Zahlreiche prominente Gäste und Wegbegleiter Doskozils wohnten der Angelobung bei, auf die im Anschluss bei einem Empfang im Büro des Landeshauptmannes angestoßen wurde. Auch der Generalstabschef des Bundesheeres, Othmar Commenda, verfolgte die Wahl und Angelobung seines ehemaligen Ressortchefs mit.

Doskozil wurde von den Abgeordneten mit 23 von 35 Stimmen gewählt. SPÖ, FPÖ, LBL und der parteifreie Abgeordnete Gerhard Steier gaben dem neuen Landesrat ihre Stimme; keine Zustimmung gab es von der ÖVP und den Grünen. ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner ließ sich für die Sitzung entschuldigen. Eine künftige Kooperation boten aber alle Fraktionen an. Auch Doskozil betonte in seiner Antrittsrede die Bedeutung einer Zusammenarbeit „im Sinne des Landes und der Bürger", kündigte an, Politik auf sachlicher Ebene machen zu wollen und trat für eine "lebende Sozialpartnerschaft" ein.

Diese sei "ein Garant dafür, dass es auch in der Gesellschaft immer wieder einen Ausgleich gibt zwischen den einzelnen Bereichen, speziell im Bereich der Arbeitswelt."

"Meine Hauptaufgabe wird sein, dass wir ordentliche Finanzen haben"

Im Finanz-, Kultur- und im Straßenbaubereich finde man "eine stabile Basis" vor, die sein Vorgänger, Landesrat Helmut Bieler (SPÖ) über die Jahre aufbereitet habe. Diese sei der Garant dafür, "dass das Burgenland auf gesunden finanziellen Beinen steht". Bieler habe "dem Burgenland einen großen Dienst erwiesen".

"Meine Hauptaufgabe wird sein, dass wir ordentliche Finanzen haben", erklärte Doskozil. Dies sei auch eine Bringschuld allen Burgenländern gegenüber. Er lade alle Fraktionen und Abgeordneten ein, sich sachlich einzubringen und nicht nur der Oppositionsrolle wegen.

Die ÖVP, die bereits im Vorfeld des Sonderlandtages angekündigt hatte, Doskozil nicht zu wählen, ging zum neuen Landesrat spürbar auf Distanz: Aus den Reihen der ÖVP-Mandatare gab es nach der Wahl Doskozils und nach seiner Rede nur vereinzelten Applaus. Im Anschluss an den Sonderlandtag hielt die Landesregierung eine Sitzung ab. Die Übergabe des Regierungsbüros von Bieler an das Team von Doskozil war bereits in der Früh erfolgt.

KRAGES-Agenden wandern zu Doskozil

Im Rahmen einer ersten gemeinsamen Regierungssitzung gab es auch Änderungen in der Referatseinteilung: „Aufgrund der Bedeutung der Krankenanstalten für die Finanzen des Landes wandert die Zuständigkeit für die Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. (KRAGES) sowie für den Burgenländischen Gesundheitsfonds (BURGEF) zum Finanzlandesrat“, wurde bekanntgegeben. Damit ist ab sofort Hans Peter Doskozil anstelle von Landesrat Norbert Darabos für den größten Dienstgeber im Land und für den Neubau des Krankenhauses Oberwart verantwortlich. Als Beispiel wird das Land Niederösterreich genannt, wo mit dem Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds die Finanzierung der Gesundheitsversorgung ebenfalls beim Landesrat für Finanzen angesiedelt ist.



Die zuletzt bei Landesrat Helmut Bieler ressortierende Musikpflege einschließlich außerschulischer Musikerziehung wechselt in die Zuständigkeit von Landesrat Norbert Darabos. Dieser ist nunmehr auch für Bergrecht, Marken- und Musterschutz, Unlauterer Wettbewerb und Patentwesen zuständig – diese Aufgaben fielen in die Zuständigkeit von Landesrätin Astrid Eisenkopf.