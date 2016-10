Man kontrolliere ständig, die Kontrollen würden nun noch intensiviert, sagte Abteilungsleiterin Sonja Windisch zur APA. Jene Familie mit dem vierjährigen Kind, die in einem Haus mit nassen Wänden untergebracht sei, bekomme ein neues Quartier.

"Wir haben circa 400 Quartiere. Wir sind natürlich laufend draußen und kontrollieren. Wir haben auch den Diakonie-Flüchtlingsdienst, der die Quartiere regelmäßig besucht. Wenn die etwas wahrnehmen, dann melden sie sich bei uns", schilderte Windisch. Man bekomme auch Hinweise aus der Bevölkerung, könne aber nicht ständig in 400 Quartieren sein.

"Wir haben schon Quartiere geschlossen, wo wir festgestellt haben, dass das nicht funktioniert", stellte Windisch fest. Bei kleineren Mängeln fahre man in die Unterkünfte und sage, dass sie behoben werden müssten.

"Wir kontrollieren im Rahmen unserer Möglichkeiten"

Was die Familie in dem in Vergangenheit einmal überschwemmten Haus betreffe, habe man diese Woche Fotos erhalten. "Es war schon jemand von uns dort, wir werden diese Familie verlegen", kündigte Windisch an. Abgesehen von der Feuchtigkeit sei es dort auch eng. Die Familie, die ein weiteres Baby erwarte, wolle in Güssing bleiben. "Da suchen wir ein passendes Quartier", sagte Windisch. Mittlerweile habe man auch schon eines gefunden, das in Kürze belegt werden könne.

Sie wolle sich auch mit der Sprecherin der Plattform Bleiberecht Burgenland, Gerlinde Grohotolsky, treffen und sich erkundigen, welche Informationen die Plattform noch habe. Meldungen, die man jüngst bekommen habe, sei man nachgegangen. Einrichtungen, über die es Beschwerden gegeben habe, seien bereits besucht worden.

Unterkünfte würden zunächst genehmigt und von den Bezirkshauptmannschaften besichtigt. Wenn die Größe passe und die Bewilligen vorlägen, würden sie eröffnet. "Dass sich der Zustand der Quartiere dann manchmal ändert, das ist klar", meinte Windisch. Das sei auch durch die Bewohner selber bedingt: "Das darf man nicht unterschätzen."

"Wir kontrollieren im Rahmen unserer Möglichkeiten", Mitarbeiter seien ständig unterwegs. Wegen des längeren, krankheitsbedingten Ausfalls einer Kollegin bekomme man einen neuen Mitarbeiter: "Der soll nur Quartierkontrollen machen", erläuterte Windisch. Es würden auch Asylwerber aus Quartieren abgezogen, wenn die Betreiber Mängel nicht in einem angemessenen Zeitraum sanierten.

Von der Behörde aus gebe es für die Quartiere kein Betretungsverbot für NGOs, sagte die Leiterin der Sozialabteilung. Dies habe man auch schon der Volksanwaltschaft mitgeteilt. Teilweise würden solche von Quartiergebern ausgesprochen.

Mit heutigem Stand seien 2.661 Asylwerber im Burgenland untergebracht. Damit erfülle man die Quote zu 97,29 Prozent. "Wir haben genug freie Quartiere", so Windisch. Ein Problem sei allerdings: "Wir kriegen keine Leute zur Zeit." Man fordere laufend an beim Bund und bekomme keine Asylwerber zugewiesen.