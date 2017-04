Das Land Burgenland hat mit 31 Grundeigentümern, darunter zwei Esterhazy-Privatstiftungen, einen Vergleich geschlossen, bestätigte der Rechtsbeistand des Landes, Berthold Lindner, einen Bericht des ORF Burgenland.

Die 5,2 Kilometer lange Umfahrungsstraße war im Dezember 2014 für den Verkehr freigegeben worden. Schon in der Planungsphase hatte sich Widerstand gegen das Projekt formiert.

Es kam zu Enteignungen, betroffene Grundstückseigentümer zogen vor Gericht. Im Mai des Vorjahres hob der Verwaltungsgerichtshof die Enteignungsbescheide auf. Zuvor hatte das Höchstgericht auch den vom Land ausgestellten Wasserrechtsbescheid gekippt.

Laut ORF Burgenland werden die enteigneten 29 privaten Grundeigentümer sowie die Esterhazy-Privatstiftungen auf Basis eines Sachverständigengutachtens entschädigt. Die Grundablöse erfolge dabei auf Basis eines Gutachtens zu einem festgesetzten Quadratmeterpreis.

Maßnahmen für Wild-, Unfall- und Lärmschutz würden gesetzt, wie dies an vergleichbaren Straßen im Burgenland und in ganz Österreich geschehe, erläuterte Lindner. Zudem wurde ein jährliches Monitoring vereinbart, um festzustellen, ob die getroffenen Maßnahmen wirksam sind.

Die ÖVP ortet im Zusammenhang mit dem Vergleich einen "weiteren Weg der rot-blauen Vertuschung". Dass über die Höhe der Entschädigungszahlung an die Grundeigentümer Stillschweigen vereinbart worden sei, lasse "vermuten, dass es etwas zu verheimlichen gibt", stellte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf in einer Aussendung fest.

LAbg. Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) forderte "die Offenlegung aller Kosten in der Causa Umfahrung Schützen". Das Bündnis bereite eine schriftliche Anfrage an den zuständigen Verkehrslandesrat Helmut Bieler (SPÖ) vor. Sie soll in den kommenden Tagen im Landtag eingebracht werden.