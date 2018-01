AVITA-Resort – Ausbau ist gesichert. In der Vorwoche sorgte der geplante Ausbau des AVITA-Resorts in Bad Tatzmannsdorf für jede Menge Wirbel, heute steht fest, dass dem Ausbau der Anlage in der Tourismushochburg des Landes nichts mehr im Wege steht.

| zVg/AVITA