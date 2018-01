In Bad Tatzmannsdorf gehen im Hintergrund derzeit die Wogen hoch. Streitpunkt ist der geplante Ausbau der AVITA-Therme und des -Hotels. Kostenpunkt: rund sechs Millionen Euro.

Ein Problem dabei ist, dass das Land mit 31 Prozent an dem Unternehmen beteiligt ist, das dadurch als Großbetrieb gilt und keine Fördergelder lukrieren kann. Jetzt gab es seitens der Kommanditisten, also der restlichen Eigentümer, ein Angebot, dass man dem Land sechs Prozent der Anteile abkaufen würde und dadurch das Land auf unter 25 Prozent Anteile kommt.

Petschnig: rechtliche, wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten

Eine derartige Vorgangsweise würde mit hoher Wahrscheinlichkeit seitens der Europäischen Union als ein Umgehungsgeschäft gewertet werden, was wiederum eine Rückzahlung etwaiger Fördergelder nach sich ziehen würde. Was rechtlich allerdings durchaus möglich wäre, ist eine Auslösung von Additionalitätsmitteln, also Landesgeldern, um das Projekt zu fördern. Aber auch dafür darf das Land selbst mit nicht mehr als 25 Prozent beteiligt sein.

Landesrat Alexander Petschnig: „Für eine für den Steuerzahler vorteilhafte Lösung stehe ich immer zur Verfügung.“ | BVZ

Für den zuständigen Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig gibt es rechtliche, wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten: „Bei dem uns vorliegenden Angebot für die sechs Prozent Anteile käme es zu einem elfprozentigen Veräußerungsverlust zu Lasten des Landes“, stellt der studierte Betriebswirt auf Anfrage der BVZ fest. Er könne bei dem Angebot nicht akzeptieren, dass die Steuerzahler zugunsten einiger Kommanditisten noch draufzahlen müssen.

Er habe gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Niessl die Hereinnahme eines strategischen Partners aus der Branche vorgeschlagen, der neben dem Kapital auch zusätzliche Gäste bringen könnte.

Eine entscheidende Gesellschafterversammlung soll heute, Mittwoch, in Bad Tatzmannsdorf stattfinden. Landesrat Alexander Petschnig wehrt sich indes gegen die Gerüchte, das Land würde Investitionen verhindern: „Einerseits wird laut Geschäftsführung auch ohne Förderzusagen gebaut, andererseits sind wir bei einem fairen Angebot gerne dabei. Für eine für den Steuerzahler vorteilhafte Lösung stehe ich immer zur Verfügung“, so Petschnig.