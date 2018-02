Petrik ist bereits seit 2012 Mitglied des Bundesvorstands, nun wurde sie vom erweiterten Bundesvorstand zur stellvertretenden Bundessprecherin gewählt. Die Funktion war vakant, seit Werner Kogler Bundessprecher wurde.

"Das Jahr 2018 steht für die Grünen österreichweit unter dem Zeichen der Veränderung und es gilt, die Grünen auf Bundesebene neu aufzubauen. Dabei will ich Bundessprecher Werner Kogler tatkräftig unterstützen. Es gibt viele Menschen, die wollen, dass die Grünen 2022 wieder in den Nationalrat einziehen. Wenn diese in Zukunft solidarische Unterstützung zeigen und sich einbringen, dann kann das gelingen. Meinen Beitrag werde ich dazu leisten", sagt Petrik in einer ersten Stellungnahme.

Petrik bleibt weiterhin im Burgenländischen Landtag und übt die Funktion der stellvertretenden Bundessprecherin ehrenamtlich aus. Sie hat bereits angekündigt, sich 2020 wieder als Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl zu bewerben.