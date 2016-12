Wirtschaftspolitisch sei die Koalition aus SPÖ und FPÖ eine "Nullnummer" und verkomme zur "rot-blauen Einheitspartei", meinte Landesparteiobmann Thomas Steiner in Eisenstadt. Daher sei die Rolle der Volkspartei als "starke Alternative" umso wichtiger.

Kritik gab es auch von Klubobmann Christian Sagartz. Dieser beanstandete, dass ein Großteil der Schulden und Haftungen des Landes ausgelagert und somit für den Landtag schwer zu durchschauen sei. Weiters würde die Arbeitslosigkeit im Land "ignoriert" werden.

Die ÖVP habe sich hingegen mit vielen Initiativen eingebracht, etwa bei der Verdoppelung des Handwerkerbonus, so Steiner. Außerdem habe man sich für eine Investitionsoffensive im Tourismus stark gemacht. 2017 werde man weiter Vorschläge einbringen auch wenn es "schwierig" sei und diese "vom Tisch gewischt" würden.

Landesregierung "auf Finger schauen und klopfen"

In Richtung Landesregierung bekräftigte man bekannte Forderungen wie etwa die Landesumlage zweckzuwidmen, den Ärztemangel mit Stipendien zu bekämpfen und den Ausstieg aus den Zins-Swaps zu prüfen. Auch die eigenen Vorstellungen zur Gestaltung der Mindersicherung wurden erneuert.

Zur Vorwurf, die ÖVP befinde sich in Fundamentalopposition, meinte Sagartz, dass drei Viertel der Gesetze im Landtag einstimmig beschlossen worden seien. Wo "auf Augenhöhe" verhandelt werde, sei "vieles möglich". Werde "drübergefahren" komme es eben zur Ablehnung. In der Opposition zu sein sei "nicht so schlimm", ergänzte Steiner. Man habe die Aufgabe der Landesregierung "auf die Finger zu schauen und zu klopfen."

"Ortsparteien bestmöglich unterstützen"

2017 soll für die ÖVP das Jahr der Gemeinden werden. "Wir wollen unsere Ortsparteien bestmöglich unterstützen", sagte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Das Ziel für die kommende Gemeinderatswahl sei es, die derzeitige Stärke zu erhalten und, wenn möglich, auszubauen. Die ÖVP Burgenland habe aktuell 79 Bürgermeister, 82 Vizebürgermeister und rund 1400 Gemeinderäte. Von der Wahl werde man aber "keine landespolitischen Konsequenzen oder Ableitungen" treffen, betonte Steiner.

Die SPÖ Burgenland erklärte in einer Aussendung, die ÖVP-Bilanz sei "heiße Luft." Die Landesregierung als "Nullnummer" zu bezeichnen sei "niveaulos". Die ÖVP habe sich zur Oppositionspartei "mit schlechtem Stil" entwickelt, argumentierte SPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Schuster.