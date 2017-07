Die Bildungs-Statistik im Burgenland. Quelle: Statistik Burgenland, Foto: Cherries/Shutterstock, Grafik: Bischof | Quelle: Statistik Burgenland, Foto: Cherries/Shutterstock, Grafik: Bischof

32.471 Schüler und 4.188 Pädagogen starten am Freitag in die burgenländischen Sommerferien. Zum Schulschluss zeigt eine Erhebung von Statistik Burgenland, für die der Bildungsstand der 15- bis 80-Jährigen herangezogen wurde, dass das Land in vielen Bereichen gut unterwegs ist. Im Vergleich zum Bundes-Schnitt besteht in drei Sparten Aufholbedarf (siehe Grafik links).

Historisch gewachsen ist etwa der geringere Anteil an Akademikern, die naturgemäß in die Großstädte „ausweichen“, wie der amtsführende Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz im BVZ-Gespräch erklärt. Über dem Schnitt liegt das Burgenland mit der höchsten Maturantenquote, betont Landeschef Hans Niessl. In Zukunft wolle man unter anderem auf die angewandte Forschung setzen.

Stichwort Matura: Erste Zahlen der zentralen Reifeprüfung zeigen ein besseres Ergebnis als im Vorjahr. 99,1 Prozent haben an den AHS in Deutsch bestanden, in Mathematik 95,2 Prozent. Im Burgenland, wo mehr als 1.600 Schüler antraten, gab es in einigen Schultypen die niedrigste Durchfallquote.