Das Innenministerium betonte am Donnerstag, dass es sich um eine Fälschung handelt. In der angeblich offiziellen Bekanntmachung, die der Welser am Montag erhalten hat, heißt es, dass diese Vorschrift für alle privaten Haushalte gelte. Als Begründung wird ein "Festigen der Zugehörigkeit zur österreichischen Nation" angeführt.

Ratsam sei das Anbringen des Konterfeis des höchsten Repräsentanten des Staates im Wohnzimmer oder in der Küche, so das Schreiben. Zwischen Mai und Juli werde das Magistrat in Wels-Stadt punktuelle Kontrollen durchführen. Bei Zuwiderhandlung setze es eine Strafe zwischen 90 und 300 Euro.

Der irritierte Adressat des Briefes wandte sich daraufhin an die Stadt. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) teilte am Donnerstag in einer Presseaussendung mit, den Fall bereits an die Polizei weitergeleitet und Anzeige erstattet zu haben. Außerdem bittet er, dass sich mögliche Betroffene entweder bei ihm im Bürgermeisterbüro oder beim Stadtpolizeikommando melden sollen.

Das Innenministerium verschicke solche Briefe selbstverständlich nicht, betonte ein Sprecher des Ressorts. "Da hat sich jemand einen bösen Scherz erlaubt."