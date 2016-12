Nach dem längsten Wahlkampf in der Geschichte Österreichs gratuliert die SPÖ Burgenland Alexander van der Bellen zur gewonnenen Bundespräsidentenwahl und erwartet sich vom neuen Bundespräsidenten, dass er der Würde des Amtes angemessen agiert und die Stabilität der Republik in das Zentrum seiner Tätigkeit stellt.

Landeshauptmann Hand Niessl betont: „Wir gratulieren dem Wahlsieger Dr. Alexander Van der Bellen und wollen mit dem zukünftigen Bundespräsidenten im Sinne einer guten Entwicklung Österreichs und auch des Burgenlandes, so wie das im Burgenland schon eine jahrzehntelange Tradition hat, gut zusammenarbeiten. Alexander van der Bellen muss jetzt rasch ein Bundespräsident aller Österreicherinnen und Österreicher werden!“

Der fast einjährige Wahlkampf sei eine extrem hohe Belastung für beide Kandidaten gewesen. „Das hat es in dieser Form in Österreich noch nicht gegeben. Ich möchte daher beiden Kandidaten meinen größten Respekt zum Ausdruck bringen“, so Niessl. „Ich glaube auch, dass beide Kandidaten, ausgenommen im Wahlkampffinale, relativ fair miteinander umgegangen sind. Die Polarisierung, die von außen gekommen ist, hat diesem Wahlkampf und auch der Politik nicht gutgetan. Es ist deswegen notwendig, diese Polarisierung zu beenden und die aufgebrochenen Gräben wieder zu schließen“, so Niessl weiter.