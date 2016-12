Erst knapp vor der Hochrechnung zur Bundespräsidenten-Stichwahl füllten sich am Sonntag in den Parteizentralen die Plätze vor den Fernsehschirmen. Wenig später jubelten die Grünen in ihrem Landesbüro in der Eisenstädter Hauptstraße. Im FPÖ-Klub im Landhaus hingegen konnte man die Enttäuschung nicht verbergen. Die klare Führung von Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen vor dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer überraschte doch.

Burgenlands Grünen-Sprecherin Regina Petrik betonte, dass es sich dabei um einen „Erfolg all jener, die gemeinsam wahlgekämpft haben“ handle: „Das zeigt, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam für etwas einstehen.“

FPÖ-Chef und Landesvize Hans Tschürtz meinte, das Ergebnis sei „vorauszusehen gewesen“, habe es aus seiner Sicht doch „einer gegen alle“ geheißen: „Für die FPÖ ist die hohe Zustimmung dennoch sehr erfreulich.“

Reaktionen:

Grünen-Sprecherin Regina Petrik: „Der Gewinner heißt nicht nur Alexander Van der Bellen, der große Gewinn ist auch die Zusammenarbeit über alte, verkrustete Grenzen hinweg. Ich bin mir sicher, dass auch jene, die Norbert Hofer gewählt haben, sehen werden, dass Alexander Van der Bellen für sie ein guter Bundespräsident sein wird. Van der Bellen ist von seinem Wesen und vom Grunde seines Herzens her jemand, der Menschen verbinden möchte. Das wird er auch als Bundespräsident so weiterführen.“

FPÖ-Landesobmann Hans Tschürtz: „Da die ganze Nation mobilisiert hat, war vorauszusehen, dass man damit rechnen muss, dass Van der Bellen die Nase vorne haben wird. Wir nehmen den Ausgang der Wahl zur Kenntnis. Für uns ist es aber ebenso ein Erfolg, auch weil Norbert Hofer künftig in der Partei aktiv mitwirken und das Burgenland noch aktiver unterstützen kann.“

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): „Wir gratulieren dem Wahlsieger Alexander Van der Bellen und wollen mit dem zukünftigen Bundespräsidenten im Sinne einer guten Entwicklung Österreichs und auch des Burgenlandes, so wie das im Burgenland schon eine jahrzehntelange Tradition hat, gut zusammenarbeiten. Alexander Van der Bellen muss jetzt rasch ein Bundespräsident aller Österreicherinnen und Österreicher werden. Ich glaube auch, dass beide Kandidaten, ausgenommen im Wahlkampffinale, relativ fair miteinander umgegangen sind. Die Polarisierung, die von außen gekommen ist, hat diesem Wahlkampf und auch der Politik nicht gutgetan. Es ist deswegen notwendig, diese Polarisierung zu beenden und die aufgebrochenen Gräben wieder zu schließen.“

ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner: „Ich gratuliere Alexander van der Bellen zur Wahl zum Bundespräsidenten. Die Erwartungen an ihn sind hoch: Es gilt, nach Außen Österreich gut zu repräsentieren und nach Innen die Gesellschaft zu einen . Ich erwarte mir, dass Van der Bellen die Aufgaben des Bundespräsidenten sorgsam ausübt. Dazu gehört insbesondere, dass er bei künftigen Regierungsbildungen die Mehrheiten im Nationalrat akzeptiert.“

LBL-Chef Manfred Kölly: „Der Wähler hat entschieden und wir nehmen das zur Kenntnis. Wir bleiben aber bei unserer Forderung nach einer Abschaffung des Bundespräsidenten-Amtes. Die Wahlen und der Wahlkampf haben viel Geld gekostet und haben das Amt auch beschädigt. Von Alexander Van der Bellen erwarte ich mir, dass er das gespaltene Land wieder eint.“