Während in drei Bundesländern (Burgenland, Kärnten und Steiermark) Norbert Hofer (FPÖ) Erster ist, kam Van der Bellen in allen Landeshauptstädten deutlich über die 50er-Marke. In Graz gab es sogar 67,0 Prozent für ihn.

Am geringsten war die Zustimmung für den gewählten Bundespräsidenten in Eisenstadt, mit 54,1 Prozent - aber diesmal war er schon bei den Urnenwählern Erster, im Mai erst mit der Briefwahl. Hofer konnte sich dort noch sein bestes Hauptstadt-Ergebnis mit 45,9 Prozent holen - aber er büßte auch in der Landeshauptstadt des Heimat-Bundeslandes gegenüber Mai fast vier Punkte ein.

Van der Bellens Heimatstadt Wien bot dem "Professor" nur das zweitbeste Ergebnis, mit 65,68 Prozent sogar deutlich weniger als Graz. Fast gleich viel gab es in Linz für den gewählten Präsidenten, nämlich 65,67 Prozent. Innsbruck - die Hauptstadt Tirols, wo er aufwuchs - hatte 65,5 Prozent für Van der Bellen, Bregenz (63,5) und Salzburg (62,5) ebenfalls nicht viel weniger als zwei Drittel.

Der Topwert in Graz ist umso erstaunlicher, als in der Steiermark Hofer Erster blieb, auch mit der Briefwahl. Niederösterreich "kippte" mit der Wahlkartenauszählung knapp zu Van der Bellen - die Landeshauptstadt St. Pölten wählten ihn aber sehr deutlich mit 58,7 Prozent. Den zweit-schlechtesten Wert gab es in Klagenfurt, mit 55,3 Prozent