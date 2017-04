Sowohl das Land als auch der entlassene KRAGES-Geschäftsführer René Schnedl bereiten sich derzeit auf ein Wiedersehen vor dem Arbeitsgericht vor. Wie jetzt aus Regierungskreisen zu hören war, wird mittels Regierungsbeschluss auch dem Bundesrechnungshof eine Prüfung der Causa empfohlen.

René Martin Schnedl | Millendorfer

Schnedl habe sich nicht gedeckte Boni ausgezahlt und die Prüfung der KRAGES behindert, nannte Darabos beim gemeinsamen Termin mit Anwälten und Wirtschaftsprüfer Gründe für die Entlassung. Ein Zwischenbericht der Sonderprüfung soll nun auch eine Änderung in der Mittelverteilung für die einzelnen Krankenhäuser aufgezeigt haben. Dies soll der Rechnungshof in die — von der ÖVP beantragte — Prüfung des Krankenhaus-Neubaus Oberwart einfließen lassen. Schnedl hatte alle Vorwürfe vehement bestritten. Bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, sei in der KRAGES „alles auf Schiene“, wird betont.