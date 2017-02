Die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland und das Hauptreferat Wasserwirtschaft beim Amt der Burgenländischen Landesregierung haben ihre Zusammenarbeit in Bezug auf den Hochwasserschutz weiter verbessert. Wie in einer Aussendung am Montag mitgeteilt wurde, versorgt nun ein automatisches Hochwassermeldesystem die LSZ mit aktuellen Informationen.

Dieses System ist mit dem Messnetz der Hydrografie verbunden und informiert bei Überschreiten bestimmter Messwerte die Einsatzzentrale. Diese ist somit früher vorgewarnt. Gleichzeitig wurde die Kommunikation zwischen Wasserwirtschaft und LSZ besser verzahnt, erläuterte Ernst Böcskör, Geschäftsführer der LSZ. Außerdem sei der Prozessablauf im Ernstfall nun klarer geregelt, fügte der Leiter der Fachgruppe Wasser, Gerald Hüller, hinzu.

Die Sicherheitszentrale und die Wasserwirtschaft streben künftig weitere automatisierte Systeme an. Eines davon ist das im Vorjahr gestartete EU- Projekt "Raab Flood 4cast", welches mögliche Überflutungsflächen im Südburgenland vorhersagen soll.