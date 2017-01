Beim Urnengang heuer ist ein Plus bei Mandaten und Stimmen das Ziel, skizzierte Landesgeschäftsführerin Anita Malli am Freitag in Eisenstadt die Erwartungslage. Die Vorbereitung auf die Kommunalwahl ist auch Thema der heutigen Vorstandsklausur auf Landesebene in Eisenstadt.

In konkrete Zahlen wollen die Grünen ihre Zielvorstellungen derzeit noch nicht gießen. In 17 Gemeinden sind sie aktuell im Gemeinderat vertreten. Neue Gruppen in Bruckneudorf, Gols und in Pinkafeld wurden im Herbst anerkannt. Vor allem auf der Bezirksebene verzeichne man derzeit starken Zulauf, sagte Malli.

Zulegen bei Mandaten und Stimmen als Ziel

Vom Landesvorstand werden am Freitag neue Gemeindegruppen aus Podersdorf, Kittsee, Neufeld an der Leitha und Winden anerkannt, deren Anträge vorliegen. Auch in Nickelsdorf habe man sich nach einer Pause entschlossen, wieder anzutreten. Sie sehe bei allen Gemeindegruppen, die antreten, eine Chance, in den Gemeinderat zu kommen, zeigte sich die Landesgeschäftsführerin zuversichtlich.

Menschen, die sich auf Gemeindeebene engagieren, täten dies nicht, weil sie eine Funktion wollten, "sondern, weil sie konkrete Anliegen haben, die sie umsetzen wollen", stellte Landessprecherin Regina Petrik fest. Grüne könnten mit ihrer Arbeit im Gemeinderat für mehr Transparenz sorgen. Wo man im Gemeinderat stärker vertreten sei, gebe es auch mehr Engagement für Umwelt und Klimaschutz. Außerdem seien Grüne bei Sachthemen kooperativ und würden transparent machen, "was los ist" in den Kommunen.

2012 holten grüne Listen 27 Mandate

Man wolle die Menschen dazu ermutigen, sich zu engagieren und bei der Wahl anzutreten, meinte Petrik. Die Stimmung gegenüber den Grünen sei im Burgenland - nicht zuletzt nach dem Bundespräsidentschaftswahlkampf im Vorjahr sowie die Bildung der rot-blauen Landesregierung 2015 - mittlerweile "eine andere". Es gebe zwar auch weiterhin von einzelnen Parteien vor Ort noch immer Versuche von Repressalien, "aber die Menschen werden auch mutiger".