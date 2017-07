Mit einer Begehung der historischen Räumlichkeiten des Landtags in der Eisenstädter Martin-Kaserne hat das Kollegium der erweiterten Präsidialkonferenz am Montag das 95-jährige Bestandsjubiläum des Burgenländischen Landtags begangen. In 21 Gesetzgebungsperioden wurden seither 1.142 Landtagssitzungen abgehalten, teilte Landtagspräsident Christian Illedits mit.

Am 15. Juli 1922 trat der Landtag das erste Mal zu einer konstituierenden Sitzung in der Kaserne in Eisenstadt zusammen. Der Landtag zählte anfangs 33 Abgeordnete aus vier Fraktionen. Die heute gültige Zahl von 36 Abgeordneten wurde 1977 festgelegt. 1930 erfolgte die Fertigstellung des Landeshauses und die Übersiedlung der Räumlichkeiten des Landestags.

Seit dem ersten Zusammentreten des Landtags würden sich nicht nur die legistischen Rahmenbedingungen fortwährend entwickeln, auch das Verhältnis der Politik zur Bevölkerung werde immer unmittelbarer, meinte Illedits. "Wir bekennen uns zu einer Politik, die auf ständigen Dialog, kurze Wege und ein aktives Miteinander setzt", so der Landtagspräsident. Der Landtag sehe sich der "Kultur der Transparenz und Offenheit" verpflichtet und begegne dieser mit einer umfassenden Transparenz-Offensive.