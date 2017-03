Es sieht neben einer Mindestsicherung von 838 Euro für Einzelpersonen eine Deckelung bei 1.500 Euro für Haushalte vor. Die Klubchefs von SPÖ und FPÖ rechneten am Mittwoch mit breiter Zustimmung im Landtag. Die ÖVP befürwortet die Neuregelung, ortete aber eine Abwälzung von Kosten aus Wien ins Burgenland.

Pro Haushalt Deckel von 1.500 Euro

Mit der Novelle werde man "dringendem Handlungsbedarf" gerecht, der sich aus der "hohen Migration" der vergangenen Jahre und durch das Auslaufen der 15a-Vereinbarung zur Mindestsicherung zwischen Bund und Ländern ergeben habe, begründete FPÖ-Klubobmann Geza Molnar am Mittwoch in Eisenstadt den Gesetzesentwurf, mit dem man "das burgenländische Sozialsystem absichern" wolle.

Als einen zentralen Punkt nannte er die Wartefrist von fünf Jahren bis zum Anspruch auf Mindestsicherung. Das Gesetz sehe auch eine "Integrationsvereinbarung" vor, die von Migranten zu unterschreiben sei: Wer sich an diese Vereinbarung nicht halte oder sie nicht unterschreibe, "der hat mit weiteren Kürzungen zu rechnen".

Pro Haushalt bzw. pro Bedarfsgemeinschaft wird ein Deckel von 1.500 Euro eingezogen. Es müsse einen Unterschied geben "zwischen Haushalten, wo Erwerbstätige leben und Haushalten, wo die Bewohner ausschließlich von Sozialleistungen leben", stellte Molnar fest. Es werde allerdings Ausnahmen geben, weil man den Leistungsaspekt in den Vordergrund stelle. Ein weiterer Punkt sei der vermehrte Umstieg auf Sachleistungen, beispielsweise bei der Bezahlung von Miet- oder Energiekosten.

"Es wird zu keinen Kürzungen beim bisherigen Bezieherkreis kommen, zumindest nicht im Regelfall", betonte der FPÖ-Klubobmann. Wenn Kritiker behaupteten, dass man hier die soziale Kälte walten lasse, stimme das - wenn man so wolle - nur für die Gruppe der Zuwanderer. Hier wolle man "ganz bewusst ein Zeichen" setzen, "dass es einen Unterschied geben muss zwischen jenen, die schon etwas zum System beigetragen haben und jenen, die das noch nicht getan haben."

Das Einsparungspotenzial durch die Regelung bezifferte er mit rund 360.000 Euro pro Jahr. Berücksichtige man Fälle, die aufgrund der Änderung bzw. der Wartefrist erst gar nicht anfallen würden, komme man "auf weitaus höhere Summen".

"Bonus" soll Anreiz zur Integration schaffen

Das Burgenland unterscheide sich stark von bisherigen Regelungen anderer Bundesländer, sagte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Der Betrag von 838 Euro für Alleinstehende bleibe unverändert. Für Personen, die arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie auf die Mindestsicherung angewiesen seien, werde eine Obergrenze eingezogen.

Mit einem "Integrationsbonus" - etwa, wenn Migranten die Sprache lernen und sich "zu unseren Grundwerten bekennen", werde ein Anreiz zur Integration geschaffen. Komme es andererseits zu Arbeitsverweigerung, seien Sanktionen mit Kürzungen bis zu 50 Prozent möglich, wobei es auch hier Ausnahmen gebe - etwa bei Betreuungspflichten oder, wenn jemand Sterbebegleitung mache.

Die ÖVP erwarte sich von dem morgigen Beschluss, dass "viele Verbesserungen der Mindestsicherung greifen werden", sagte Klubobmann Christian Sagartz. Schon vergangenen Juni habe man die Mindestsicherung reformieren wollen. Damals sei der ÖVP-Antrag noch "abgeschmettert" worden, nun gebe es einen gemeinsamen Antrag.

Die ÖVP werde "darauf pochen, dass auch in Wien endlich die Hausaufgaben gemacht werden", meinte Sagartz. Es sei nicht einzusehen, dass aufgrund der geltenden Rechtslage Kosten für Mindestsicherungsbezieher, die nach Wien abwanderten, wieder "auf das Burgenland abgewälzt" werden könnten. Man fordere Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) auf, "mit den Wiener Kollegen in Kontakt zu treten".

Kritik von Grünen und Armutskonferenz

Burgenlands Grüne kritisieren das Mindestsicherungsgesetz scharf. Die Mindestsicherung neu schaffe neue Armut, statt sie zu bekämpfen, so Landessprecherin Regina Petrik. Das Bündnis Liste Burgenland will dem Gesetz ebenfalls nicht zustimmen. Auch die Armutskonferenz übte in einer Aussendung Kritik und vergab für die Novelle eine "Zitrone".

Petrik ortet bei der neuen Mindestsicherung den "nächsten Akt einer peinlichen Symbolpolitik, die auf dem Rücken der Ärmsten inszeniert wird". Betroffen seien jene Alleinerziehende und Mindestpensionisten, für die die Mindestsicherung "der letzte Rettungsring" sei.

Laut aktuellen Zahlen vom Jänner würden im Burgenland 2.724 Personen Leistungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung beziehen, erläuterte Petrik. Davon betroffen seien 574 Kinder und 164 Jugendliche. 1.450 Personen seien im Burgenland Vollbezieher von Leistungen der Mindestsicherung.

Für Asylberechtigte brächte das neue Mindestsicherungsgesetz "massive Kürzungen". Die Grünen seien zudem überzeugt davon, dass die Deckelung einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten werde. In Kärnten sei eine derartige Deckelung schon einmal vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden. Eine weitere Folge der Novelle wäre nach Ansicht Petriks ein "massiv erhöhter Verwaltungsaufwand".

Die rot-blaue Koalition im Burgenland wolle Armutsbetroffenen demokratische Standards wie einen schriftlichen Bescheid verwehren, plane niedrigere Leistungen für zugezogene Anspruchsberechtigte und einen 1.500-Euro-Kürzungsdeckel, kritisierte die Armutskonferenz. Von 120.800 Haushalten würden ganze elf Haushalte - das seien 0,009 Prozent - die Deckelungsgrenze von 1.500 Euro überschreiten.

Von einer "dramatischen Dynamik", wie das Gesetzesvorhaben begründet werde, sei also "keine Spur". Laut einer Anfragebeantwortung von Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) seien im Burgenland im Jänner 2017 nur 222 Asylberechtigte unter den burgenländischen Beziehern der Mindestsicherung gewesen.

Auch das Bündnis Liste Burgenland (LBL) wird dem Mindestsicherungsgesetz nicht zustimmen, sagte Bündnisobmann LAbg. Manfred Kölly auf APA-Anfrage. Zwar passe der Grundgedanke, man sei aber bei Einzelpersonen für eine Grenze von 570 statt 838 Euro, zudem dürfe es keine "Bonuszahlungen" geben.