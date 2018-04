Bei der Enquete soll es darum gehen, wie die medizinische Versorgung für die Burgenländer künftig aufrechterhalten werden kann, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.

In den nächsten sieben Jahren würden drei von vier Hausärzten in Pension gehen, erläuterte der ÖVP-Chef. Im Bezirk Jennersdorf würden beispielsweise sieben von zehn niedergelassenen Ärzten in den kommenden zehn Jahren das Pensionsalter erreichen. Im Rahmen der Enquete solle daher diskutiert werden, welche Rahmenbedingungen es brauche, um junge Mediziner in die ländlichen Regionen zu holen.

Bei Veranstaltung sollen Lösungen diskutiert werden

Grünen-Landessprecherin Regina Petrik sah unter anderem die Entlohnung als Hemmnis. Allgemeinmediziner würden eine schlechtere Bezahlung erhalten als Fachärzte, obwohl die Ausbildung vom Umfang her etwa gleich sei. Weiters würde die Burgenländische Gebietskrankenkasse manche Leistungen schlechter abgelten als andere Krankenkassen.

Der Obmann des Bündnis Liste Burgenland (LBL), Manfred Kölly, kritisierte, dass im Budget lediglich 50.000 Euro an Fördersumme für Landarztpraxen vorgesehen seien. Diese Summe müsse für jede Praxis zur Verfügung stehen, forderte Kölly.

Der Antrag wurde von 16 Mandataren unterstützt, zwölf seien notwendig, erklärte ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz. Als Tag für die Enquete wurde der 18. April vorgeschlagen, die Entscheidung wird aber vom Hauptausschuss des Landtags getroffen. Neben Statements der Fraktionen sind auch Fachreferate von Experten vorgesehen.